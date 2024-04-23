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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為71.1元

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 08:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對百和(9938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.5元上修至4.56元，其中最高估值5.35元，最低估值2.55元，預估目標價為71.1元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 5.35(5.35) 5.28 5
最低值 2.55(2.55) 4.16 5
平均值 4.27(4.26) 4.65 5
中位數 4.56(4.5) 4.5 5

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 15,240,000 16,279,000 16,036,310
最低值 13,136,000 14,712,000 16,036,310
平均值 14,266,690 15,328,370 16,036,310
中位數 14,438,000 14,994,120 16,036,310

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 1.95 5.1 6.91 5.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		 12,445,203 16,270,386 18,287,786 14,645,277

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9938/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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