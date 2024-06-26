OpenAI下個月起斷供中國API服務 多家本土業者迅速推「搬家」方案搶客

鉅亨網編譯許家華 2024-06-26 07:13

彭博資訊報導，據中國消息，ChatGPT 開發商 OpenAI 以電子郵件告知多位用戶，7 月起將開始阻止來自非支持國家和地區的 API 流量，意味不在支持名單內的中國當地開發商，將無法再使用 OpenAI 工具和軟體。

雖然 ChatGPT 尚未在中國推出，但許多中國新創公司透過虛擬私人網路（VPN）或其他方法，已經能夠存取 OpenAI 的 API 平台並使用它來建立自家應用程式。

中國官媒《證券時報》周二 (25 日) 報導，OpenAI 周一晚間寄發備忘錄給多位中國開發者，稱 7 月 9 日起將終止對中國和其他一些國家實體提供 API 服務，隨後中國人工智慧 (AI) 公司立即採取行動，吸引 OpenAI 技術的用戶。

路透報導，OpenAI 發言人聲明表示：「公司正採取額外措施，阻止來自我們不支持訪問 OpenAI 服務的地區的 API 流量。」

目前尚不清楚 OpenAI 此舉理由，但該公司執行長 Sam Altman 先前表示，過去幾個月阻止了至少 5 起秘密影響行動，聲稱有心人士利用該公司產品，操縱公眾意見。

中國領先的 AI 開發商百度立即出手搶客，稱將推出「普惠計畫」，讓新用戶免費遷移到其 Ernie 平台。

阿里雲也加入其中，為 OpenAI API 用戶提供免費代幣和遷移至自家 AI 平台的服務。據阿里巴巴稱，該公司的 Qwen-plus 型號的價格明顯低於 GPT-4。