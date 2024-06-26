夢騰智駕赴美IPO獲備案！美媒：中國企業正加速赴海外上市

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-26 10:49

中國證監會上周一 (17 日) 批准夢騰智駕環球有限公司赴美 IPO 一案，夢騰智駕是中國自駕技術領域中最新一家尋求在境外上市融資的公司，該公司希望籌資 3 億美元。

《財富中文網》報導，中國證監會正加速審批海外上市的中國公司，副主席方星海上周三 (19 日) 在 2024 陸家嘴論壇上說，該監管機構對境外上市態度是要加快備案。自去年 3 月境外上市備案管理制度規則發佈實施以來，中國企業赴境外上市非常活躍。截至上周二(18 日)，獲備案企業達 158 家，其中 73 家打算赴美上市。

方星海說，現在速度比以前快一些，但還要繼續加快。目前排隊企業非常多，顯示中國有一大批企業非常活躍，想要做大做強。在備案過程中，今後還要特別強調加大對融資額較大、科技創新實力強的企業到境外上市的支援力度。 “

此前，中國企業赴海外上市減慢的原因在於滴滴事件。滴滴在 2021 年 6 月 30 日選擇低調赴美上市，未舉行傳統的敲鐘儀式，迅速完成交易。此舉在資本市場引起廣泛關注，尤其是在中美貿易緊張和數據安全法規日益嚴格的背景下，滴滴當年的低調上市反而引起監管部門的關注。

滴滴上市後不久，因涉嫌違法違規收集使用個人資料，監管部門要求應用商店下架滴滴 App，暫停新用戶註冊。這一事件不僅重創滴滴股價和市值，也給其他打算赴美上市的中國企業敲響警鐘。

直至去年 3 月，中國證監會推出中國企業境外上市備案管理制度規則。監管部門在審核過程中，尤其關注企業的股權架構、營運實體、股權激勵、主營業務等合規性問題，以及數據安全和使用者資訊保護等問題。

備案的公司主要集中在香港證交所和美國的那斯達克證券交易所，其中香港市場的案例更多。

在制度規則清晰後，中國企業正在恢復加速在境外上市的進程。

近期除夢騰智駕近期獲批，自 5 月 31 日以來，順豐控股和賽目科技在香港上市的申請也已發佈備案通知書。順豐是國內頂尖的物流公司，賽目科技則主要從事智慧網聯汽車模擬測試產品的設計及研發，並提供相關測試、驗證和評價解決方案。

報導指出，相較於順豐和賽目，夢騰智駕獲得備案更具標誌性意義，主要有兩大原因，首先是夢騰智駕是一家自駕公司，客戶包括上汽智己、豐田、通用等主流車廠，業務涵蓋中國、德國、日本、美國等市場。在保護客戶數據的情況下，可使用數據持續研發自動駕駛技術，這是一種打破技術壁壘的行為。