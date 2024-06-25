盤後速報 - 皇龍(3512)下週(7月2日)除息3.21元，預估參考價39.74元
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05
皇龍(3512-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.21元。
以今日(6月25日)收盤價42.95元計算，預估參考價為39.74元，息值合計為3.21元，股息殖利率7.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
皇龍(3512-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為土地開發、住宅及大樓興建與銷售。電子零組件生產與銷售。近5日股價下跌0.23%，櫃買市場加權指數下跌0.03%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|42.95
|3.2057
|7.46%
|0.0
|2023/07/18
|32.85
|2.9999
|9.13%
|0.0
|2022/07/13
|32.1
|3.0
|9.35%
|0.0
|2021/08/19
|33.0
|2.0
|6.06%
|0.0
|2013/07/17
|11.25
|0.2
|1.78%
|0.0
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