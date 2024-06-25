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鉅亨速報

盤後速報 - 皇龍(3512)下週(7月2日)除息3.21元，預估參考價39.74元

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05

皇龍(3512-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.21元。

以今日(6月25日)收盤價42.95元計算，預估參考價為39.74元，息值合計為3.21元，股息殖利率7.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

皇龍(3512-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為土地開發、住宅及大樓興建與銷售。電子零組件生產與銷售。近5日股價下跌0.23%，櫃買市場加權指數下跌0.03%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 42.95 3.2057 7.46% 0.0
2023/07/18 32.85 2.9999 9.13% 0.0
2022/07/13 32.1 3.0 9.35% 0.0
2021/08/19 33.0 2.0 6.06% 0.0
2013/07/17 11.25 0.2 1.78% 0.0

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