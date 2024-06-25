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鉅亨速報

盤後速報 - 永純(4711)下週(7月2日)除息0.5元，預估參考價16.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05

永純(4711-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月25日)收盤價16.80元計算，預估參考價為16.3元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

永純(4711-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為不飽和聚酯樹脂。多元醇聚酯樹脂。FRP製品。近5日股價下跌1.18%，櫃買市場加權指數下跌0.03%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 16.80 0.5 2.98% 0.0
2023/07/07 17.5 0.5 2.86% 0.0
2022/07/07 15.7 1.0 6.37% 0.0
2021/07/19 18.65 0.8 4.29% 0.0
2020/06/24 14.4 0.6 4.17% 0.0

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