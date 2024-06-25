盤後速報 - 永純(4711)下週(7月2日)除息0.5元，預估參考價16.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05
永純(4711-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月25日)收盤價16.80元計算，預估參考價為16.3元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
永純(4711-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為不飽和聚酯樹脂。多元醇聚酯樹脂。FRP製品。近5日股價下跌1.18%，櫃買市場加權指數下跌0.03%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|16.80
|0.5
|2.98%
|0.0
|2023/07/07
|17.5
|0.5
|2.86%
|0.0
|2022/07/07
|15.7
|1.0
|6.37%
|0.0
|2021/07/19
|18.65
|0.8
|4.29%
|0.0
|2020/06/24
|14.4
|0.6
|4.17%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇