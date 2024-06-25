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鉅亨速報

盤後速報 - 全台(3038)下週(7月2日)除息1.6元，預估參考價30.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05

全台(3038-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

以今日(6月25日)收盤價32.10元計算，預估參考價為30.5元，息值合計為1.6元，股息殖利率4.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

全台(3038-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCD液晶顯示器及電容式觸控面板及模組。LCM液晶顯示器模組。電子零組件製造、電腦與其週邊設備製造及電子材料批發。近5日股價下跌0.31%，集中市場加權指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 32.10 1.6 4.98% 0.0
2023/07/10 39.4 1.6 4.06% 0.0
2022/07/13 19.75 1.2 6.08% 0.0
2021/07/14 22.3 1.2 5.38% 0.0
2020/07/07 25.0 1.2 4.8% 0.0

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