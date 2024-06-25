盤後速報 - 全台(3038)下週(7月2日)除息1.6元，預估參考價30.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05
全台(3038-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。
以今日(6月25日)收盤價32.10元計算，預估參考價為30.5元，息值合計為1.6元，股息殖利率4.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
全台(3038-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCD液晶顯示器及電容式觸控面板及模組。LCM液晶顯示器模組。電子零組件製造、電腦與其週邊設備製造及電子材料批發。近5日股價下跌0.31%，集中市場加權指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|32.10
|1.6
|4.98%
|0.0
|2023/07/10
|39.4
|1.6
|4.06%
|0.0
|2022/07/13
|19.75
|1.2
|6.08%
|0.0
|2021/07/14
|22.3
|1.2
|5.38%
|0.0
|2020/07/07
|25.0
|1.2
|4.8%
|0.0
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