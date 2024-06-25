盤後速報 - 華票(2820)下週(7月2日)除息0.73元，預估參考價14.92元
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05
華票(2820-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.73元。
以今日(6月25日)收盤價15.65元計算，預估參考價為14.92元，息值合計為0.73元，股息殖利率4.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
華票(2820-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為H102011票券金融業。H301011證券商（不含營業廳）。近5日股價上漲0.97%，集中市場加權指數上漲1.41%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|15.65
|0.73
|4.66%
|0.0
|2023/07/05
|15.55
|0.5
|3.22%
|0.0
|2022/07/04
|16.7
|0.9
|5.39%
|0.0
|2021/08/03
|17.0
|0.87
|5.12%
|0.0
|2020/07/06
|15.5
|0.72
|4.65%
|0.0
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