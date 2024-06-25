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鉅亨速報

盤後速報 - 華票(2820)下週(7月2日)除息0.73元，預估參考價14.92元

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05

華票(2820-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.73元。

以今日(6月25日)收盤價15.65元計算，預估參考價為14.92元，息值合計為0.73元，股息殖利率4.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

華票(2820-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為H102011票券金融業。H301011證券商（不含營業廳）。近5日股價上漲0.97%，集中市場加權指數上漲1.41%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 15.65 0.73 4.66% 0.0
2023/07/05 15.55 0.5 3.22% 0.0
2022/07/04 16.7 0.9 5.39% 0.0
2021/08/03 17.0 0.87 5.12% 0.0
2020/07/06 15.5 0.72 4.65% 0.0

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