營收速報 - 2024年6月10日台股大型公司5月營收一覽（新增0家）
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 07:55
本次公布5月營收一覽
截至台北時間2024年6月10日07:55，彙整前一日公布5月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計166家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
5月已公布營收一覽
截至目前，已公布5月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達166家。其中營收年增大於 25％有40家，年增小於-20％有12家。
5月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|40家
|大於50億
|>= 0%
|76家
|大於50億
|< 0%
|38家
|大於50億
|<= -20%
|12家
5月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華建-建材營造業
|1.34億
|16662.1%
|北極星藥業-KY-生技醫療業
|694萬
|3441.8%
|遠雄-建材營造業
|19.70億
|2191.7%
|鴻華先進-創-汽車工業
|13.17億
|2073.3%
|技嘉-電腦及週邊設備業
|224.77億
|137.2%
5月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|冠德-建材營造業
|45.57億
|226.3%
|興富發-建材營造業
|45.00億
|70.5%
|康和證-金融保險業
|3.84億
|66.4%
|華票-金融保險業
|1.48億
|57.8%
|統一證-金融保險業
|11.40億
|40.8%
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#波段回檔股
#下降三法
#波段上揚股
#法人看好股
#動能指標上漲股
上一篇
下一篇