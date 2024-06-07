search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 2024年6月9日台股大型公司5月營收一覽（新增0家）

鉅亨網新聞中心 2024-06-09 07:55

本次公布5月營收一覽

截至台北時間2024年6月9日07:55，彙整前一日公布5月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計166家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
5月已公布營收一覽

截至目前，已公布5月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達166家。其中營收年增大於 25％有40家，年增小於-20％有12家。

5月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 40家
大於50億 >= 0% 76家
大於50億 < 0% 38家
大於50億 <= -20% 12家

5月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華建-建材營造業 1.34億 16662.1%
北極星藥業-KY-生技醫療業 694萬 3441.8%
遠雄-建材營造業 19.70億 2191.7%
鴻華先進-創-汽車工業 13.17億 2073.3%
技嘉-電腦及週邊設備業 224.77億 137.2%

5月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
冠德-建材營造業 45.57億 226.3%
興富發-建材營造業 45.00億 70.5%
康和證-金融保險業 3.84億 66.4%
華票-金融保險業 1.48億 57.8%
統一證-金融保險業 11.40億 40.8%

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收5月營收建材營造業華建

相關行情
台股首頁我要存股

華建48.30.31%
北極星藥業-KY73.3-0.41%
遠雄93.62.52%
鴻華先進-創46.11.10%
技嘉309.5-2.52%
冠德61-0.33%
興富發48.452.32%
康和證16.50.00%
華票15.450.65%
統一證27.8-2.28%

相關權證

技嘉法興 槓桿6.79
技嘉法興 槓桿6.2

鉅亨贏指標
了解更多

#波段回檔股

偏弱
技嘉

86.96%

勝率

#下降三法

偏弱
技嘉

86.96%

勝率

#波段上揚股

偏強
遠雄

79.17%

勝率
偏強
興富發

91.3%

勝率

#法人看好股

偏強
遠雄

79.17%

勝率
偏強
興富發

91.3%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
興富發

91.3%

勝率
偏強
鴻華創

54.55%

勝率




Empty