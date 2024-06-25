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鉅亨速報

盤後速報 - 鴻海(2317)下週(7月2日)除息5.4元，預估參考價205.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05

鴻海(2317-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.4元。

以今日(6月25日)收盤價211.00元計算，預估參考價為205.6元，息值合計為5.4元，股息殖利率2.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

鴻海(2317-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。近5日股價上漲3%，集中市場加權指數上漲1.41%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 211.00 5.4 2.56% 0.0
2023/07/04 115.0 5.3 4.61% 0.0
2022/07/04 106.0 5.2 4.91% 0.0
2021/07/22 112.5 4.0 3.56% 0.0
2020/07/23 85.9 4.2 4.89% 0.0

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