盤後速報 - 鴻海(2317)下週(7月2日)除息5.4元，預估參考價205.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05
鴻海(2317-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.4元。
以今日(6月25日)收盤價211.00元計算，預估參考價為205.6元，息值合計為5.4元，股息殖利率2.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
鴻海(2317-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。近5日股價上漲3%，集中市場加權指數上漲1.41%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|211.00
|5.4
|2.56%
|0.0
|2023/07/04
|115.0
|5.3
|4.61%
|0.0
|2022/07/04
|106.0
|5.2
|4.91%
|0.0
|2021/07/22
|112.5
|4.0
|3.56%
|0.0
|2020/07/23
|85.9
|4.2
|4.89%
|0.0
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