盤後速報 - 宏泰(1612)下週(7月2日)除息2元，預估參考價37.65元
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05
宏泰(1612-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月25日)收盤價39.65元計算，預估參考價為37.65元，息值合計為2.0元，股息殖利率5.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
宏泰(1612-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線、電纜之製造、加工、銷售。太陽能電纜及通信線纜之製造與銷售。近5日股價下跌0.26%，集中市場加權指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|39.65
|2.0
|5.04%
|0.0
|2023/07/10
|26.6
|1.5
|5.64%
|0.0
|2022/07/08
|20.9
|2.8
|13.4%
|0.0
|2021/07/06
|27.2
|1.2
|4.41%
|0.0
|2020/07/03
|10.85
|0.5
|4.61%
|0.0
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