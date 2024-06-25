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鉅亨速報

盤後速報 - 宏泰(1612)下週(7月2日)除息2元，預估參考價37.65元

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05

宏泰(1612-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(6月25日)收盤價39.65元計算，預估參考價為37.65元，息值合計為2.0元，股息殖利率5.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏泰(1612-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線、電纜之製造、加工、銷售。太陽能電纜及通信線纜之製造與銷售。近5日股價下跌0.26%，集中市場加權指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 39.65 2.0 5.04% 0.0
2023/07/10 26.6 1.5 5.64% 0.0
2022/07/08 20.9 2.8 13.4% 0.0
2021/07/06 27.2 1.2 4.41% 0.0
2020/07/03 10.85 0.5 4.61% 0.0

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