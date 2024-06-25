最快年底！印度加大吸引外資力道 新金融城將實施即時美元結算

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 16:19

印度持續推出吸引外資舉措，位於西部古吉拉特省的國際金融科技城 (GIFT City) 可能會在今年底或明年初實現美元即時結算，印度實施資本管制並有繁雜的稅負制度，但這兩項制度在這個新的金融中心都有所放寬。

GIFT City 是印度總理莫迪的旗艦計畫，即時結算有望提升印度對外資的吸引力，並期盼能成為新加坡和杜拜的替代交易中心。莫迪政府一直推廣 GIFT City 是全球資本和經濟金融服務的門戶。

印度國際金融服務中心管理局 (IFSCA) 局長 K Rajaraman 表示，若現金流動變得更快、效率更高，將對市場的其他部分產生積極的連鎖反應，即時結算系統更將提高效率。

去年，印度央行 (RBI) 在 GIFT City 啟動了以美元結算的國內無本金交割遠期市場。一些外國銀行已向希望在印度開展業務而不設立店鋪的投資人提供衍生性產品。

目前，大多數跨境交易依賴代理銀行網路，這可能導致結算成本高並導致延誤。

印度為解決城市人口過剩及吸引外國投資而興建 GIFT City。印度現有的城市面臨的壓力巨大，例如孟買等大城交通擁堵，基礎設施薄弱，缺乏公園和有效的公共交通等便利設施。

GIFT City 計畫佔地 886 英畝 (約 365 公頃)，造價 120 億美元，是莫迪擔任古吉拉特省首席部長時開始推動的計畫。

GIFT City 的目標是將 6% 到 8% 的印度金融服務業吸引至此地。