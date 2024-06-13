聯邦銀股東會通過0.9元股利 今年看好三面向挹注存放款成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-14 17:40

聯邦銀行 (2838-TW) 今 (14) 日舉行股東常會，由董事長林鴻聯主持，會中承認 112 年營業報告書、財務報表案，並通過各項討論案，其中盈餘分派案配發普通股每股 0.2 元現金股利與每股 0.7 元股票股利，特別股則配發每股約 2.55 元股息；展望今年，聯邦銀看好國內投資、消費及房市三面向，持續帶動存放款業務成長。

聯邦銀於股東會上完成第 12 屆董事改選，共選任 9 席董事 (含 3 席獨立董事)。股東會後旋即召開董事會，選任林鴻聯續任董事長。

聯邦銀去年獲利表現優異，稅後純益為 43.17 億元，每股稅後純益 (EPS) 1.02 元，總資產報酬率 (ROA) 為 0.49%，普通股權益報酬率 (ROE) 為 7.01%；資產品質方面，逾期放款比率為 0.27%，備抵呆帳覆蓋率為 439.98%，持續維持良好的資產品質。

進一步觀察去年主要業務營運表現，因企業資金需求提升、家庭部門借款續增，企業金融業務與消費金融業務之收益貢獻占整體營收比重 6 成，全年放款餘額規模達 5710 億元、較前年度增加 366 億元、年增 6.85%，而存款方面亦有顯著成長，規模達 7617 億元、較前年度增加 466 億元、年增 6.52%。

信用卡方面，因疫情影響淡化，去年海外旅遊暢旺，被譽為旅日神卡的「吉鶴卡」主打日幣消費回饋無上限等優惠，炒熱市場話題，下半年則攜手 LINE Bank 發行聯名卡；聯邦銀的發卡策略成功帶動發卡量，新發卡數達 64 萬張、較前年度增加 28 萬張、年增 77.80%，流通卡數突破 286 萬張，總簽帳金額更再創新高，達 1715 億元、較前年度增加 590 億元、年增 52.47%。

財富管理方面，聯邦銀持續提供多元金融商品及交易管道選擇，財富管理戶數與總管理資產餘額均穩健增加，分別較前年度成長 6.83%、6.62%；此外，海外股市則因美股題材面利多帶動整體漲勢，帶動基金及美股手續費收入，整體收益表現不俗。

展望今年，聯邦銀表示，人工智慧等高速運算應用需求持續增加，預期將推升企業資金需求與民間投資動能，此外，國內民間消費動能攀升與房市交易持續熱絡，可望持續帶動存放款業務，提升成長動能。