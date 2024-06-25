無懼外資倒貨！八大官股護盤買超123億元 低接台積電
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-25 09:25
台股 24 日大跌 439.69 點，收在 22813.7 點，外資賣超 450 億元，不過，八大公股行庫券商逆勢買超 123 億元，為今年來第四高，呈現連 2 買，權王台積電 (2330-TW) 近來股價有壓，官股伺機低接，買超近 36 億元，護盤意味濃厚。
觀察八大官股 24 日買超前十大標的，以金額來看，第一為台積電，斥資 35.93 億元；第二、三名分別為長榮 (2603-TW)、聯發科 (2454-TW)，皆獲買超超過 8 億元；廣達 (2382-TW) 獲買超超過 5 億元。
其他包括群創、創意、英業達、中租 - KY、長榮航、聯詠等，各獲官股買超 2 至 3 億元。
台積電 24 日終場下跌 30 元或 3.09%，收在 940 元；聯發科下跌 80 元或 5.37%，收在 1410 元。值得注意的是，面板廠群創受惠南科 5.5 代廠房傳出將賣給美光，但外資大舉賣超 7.87 萬張，投信和自營商則分別買超 1198 張和 2.64 萬張，力挺股價續漲 1.92%，終場收在 15.9 元。
日盛投信台股投資研究團隊指出，全球 OECD 綜合領先指標 (CLI) 乃針對未來三到六個月經濟趨勢作預測，當前數值上升並具漲升空間表示未來全球經濟成長仍可望加速，愈益堅實的基本面將能為股價帶來漲升動能。
台股近期呈現類股良性輪動，上市櫃公司將陸續發放總計 2926.1 億元現金股息，可望添增股市資金活水。
產業方面，台股電子股仍是重心，AI Server 供應鏈第三季開始進入出貨旺季，基本面相對較佳。此外，包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸、AI PC/ 手機相關零組件、IC 通路等族群亦可同步關注。
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