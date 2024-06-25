無懼外資倒貨！八大官股護盤買超123億元 低接台積電

觀察八大官股 24 日買超前十大標的，以金額來看，第一為台積電，斥資 35.93 億元；第二、三名分別為長榮 ( 2603-TW )、聯發科 ( 2454-TW )，皆獲買超超過 8 億元；廣達 ( 2382-TW ) 獲買超超過 5 億元。

台積電 24 日終場下跌 30 元或 3.09%，收在 940 元；聯發科下跌 80 元或 5.37%，收在 1410 元。值得注意的是，面板廠群創受惠南科 5.5 代廠房傳出將賣給美光，但外資大舉賣超 7.87 萬張，投信和自營商則分別買超 1198 張和 2.64 萬張，力挺股價續漲 1.92%，終場收在 15.9 元。