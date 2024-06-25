盤中速報 - 鼎基(6585)急拉3.17%報194.0元，成交111張
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 09:27
鼎基(6585-TW)近5分K漲速3.17%，25日09:27報194.0元，成交111張，今日跌幅為0.51％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鼎基(6585-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為其他業，相關其 他下跌0.03%。集中市場加權指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-345 張
- 外資買賣超：-402 張
- 投信買賣超：-33 張
- 自營商買賣超：+90 張
- 融資增減：+307 張
- 融券增減：-7 張
最新相關新聞
- 鼎基:公告鼎基股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱：鼎基二，代碼：65852)自113年07月06日起，轉換價格自120.6元調整為118.2元。
- 鼎基:公告鼎基股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(簡稱：鼎基一，代碼：65851)自113年07月06日起，轉換價格自120.9元調整為118.5元。
- 鼎基:公告鼎基股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱：鼎基二，代碼：65852)自113年07月06日起，轉換價格自120.6元調整為118.2元。
- 鼎基:公告鼎基股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(簡稱：鼎基一，代碼：65851)自113年07月06日起，轉換價格自120.90元調整為118.50元。
- 鼎基:公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格調整
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇