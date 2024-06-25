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鉅亨速報

盤中速報 - 鼎基(6585)急拉3.17%報194.0元，成交111張

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 09:27

鼎基(6585-TW)近5分K漲速3.17%，25日09:27報194.0元，成交111張，今日跌幅為0.51％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鼎基(6585-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為其他業，相關其 他下跌0.03%。集中市場加權指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-345 張
  • 外資買賣超：-402 張
  • 投信買賣超：-33 張
  • 自營商買賣超：+90 張
  • 融資增減：+307 張
  • 融券增減：-7 張

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