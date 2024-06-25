美股重點新聞摘要2024年06月25日

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 07:50

今日操盤前瞻

加拿大央行總裁談話

舊金山 Fed 總裁戴莉談話 (今年 FOMC 票委)

Fed 理事庫克、鮑曼談話

英國 Q1 GDP

加拿大 5 月 CPI

美 4 月 FHFA 房價

美 6 月消費者信心指數、製造業指數

加拿大擬加徵中國製電動車關稅 響應美國政府

根據外媒周一 (24 日) 報導，加拿大為與美國在貿易問題上立場一致，正在限制中國製電動車進口。加拿大財政部長方慧蘭 (Chrystia Freeland) 宣布開始為期 30 天的公眾諮詢期，這是加拿大對中國電動車開始徵收關稅前的第一階段。 全文詳讀

〈新股 IPO〉中國快時尚零售商 Shein 於 6 月初申請在倫敦上市

路透周一 (24 日) 援引兩名知情人士消息報導，中國快時尚跨境電商 Shein 在 6 月初秘密向英國市場監管機構提交可能在倫敦上市的文件，這家線上服飾零售商可能成為今年全球大型首次公開發行 (IPO) 案的其中之一。不過目前不清楚該公司計劃何時進行 IPO。全文詳讀

美前財長：Fed、投資人對通膨路徑看法「嚴重錯誤」

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 週一 (24 日) 指出，聯準會 (Fed) 跟投資人對通膨路徑看法「嚴重錯誤」，最近顯示通膨放緩的數據在某種程度上是疫情後物價正常化造成的幻覺，市場不該指望這種趨勢會持續下去。全文詳讀

目標百貨將 Shopify 賣家導入其官網第三方市場