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鉅亨速報 - Factset 最新調查：力智(6719-TW)EPS預估下修至5.45元，預估目標價為320元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 18:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對力智(6719-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.7元下修至5.45元，其中最高估值6.05元，最低估值4.63元，預估目標價為320元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.05(6.25)11.5115.96
最低值4.63(4.63)7.1110.28
平均值5.42(5.61)9.2113.12
中位數5.45(5.7)8.9513.12

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值3,987,0005,363,0006,078,510
最低值3,477,0004,214,0004,958,690
平均值3,709,6104,749,1105,518,600
中位數3,696,0004,792,5005,518,600

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.6314.8515.756.27
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,037,3756,084,9555,950,8974,199,287

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6719/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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