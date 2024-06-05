鉅亨速報 - Factset 最新調查：力智(6719-TW)EPS預估下修至5.7元，預估目標價為317.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 14:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對力智(6719-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.75元下修至5.7元，其中最高估值6.25元，最低估值4.63元，預估目標價為317.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.25(8.5)
|11.51
|15.96
|最低值
|4.63(4.63)
|7.11
|10.28
|平均值
|5.61(5.97)
|9.57
|13.12
|中位數
|5.7(5.75)
|10.31
|13.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3,987,000
|5,363,000
|6,078,510
|最低值
|3,477,000
|4,214,000
|4,958,690
|平均值
|3,709,610
|4,749,110
|5,518,600
|中位數
|3,696,000
|4,792,500
|5,518,600
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.63
|14.85
|15.75
|6.27
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,037,375
|6,084,955
|5,950,897
|4,199,287
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6719/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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