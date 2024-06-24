盤後速報 - 潤泰材(8463)下週(7月1日)除息0.65元，預估參考價28.05元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
潤泰材(8463-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。
以今日(6月24日)收盤價28.70元計算，預估參考價為28.05元，息值合計為0.65元，股息殖利率2.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
潤泰材(8463-TW)所屬產業為其他業，主要業務為水泥產品製造及銷售。預拌式泥作材料等建築材料之開發,製造與銷售。近5日股價下跌0.85%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|28.70
|0.65
|2.26%
|0.0
|2023/07/10
|25.7
|0.23
|0.89%
|0.0
|2021/07/15
|38.8
|0.77
|1.98%
|0.0
|2020/07/10
|39.5
|0.49
|1.24%
|0.0
|2019/07/03
|25.15
|0.7
|2.78%
|0.0
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