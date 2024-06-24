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鉅亨速報

盤後速報 - 潤泰材(8463)下週(7月1日)除息0.65元，預估參考價28.05元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

潤泰材(8463-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。

以今日(6月24日)收盤價28.70元計算，預估參考價為28.05元，息值合計為0.65元，股息殖利率2.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

潤泰材(8463-TW)所屬產業為其他業，主要業務為水泥產品製造及銷售。預拌式泥作材料等建築材料之開發,製造與銷售。近5日股價下跌0.85%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 28.70 0.65 2.26% 0.0
2023/07/10 25.7 0.23 0.89% 0.0
2021/07/15 38.8 0.77 1.98% 0.0
2020/07/10 39.5 0.49 1.24% 0.0
2019/07/03 25.15 0.7 2.78% 0.0

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