盤後速報 - 綠電(8440)下週(7月1日)除權1.5元，預估參考價36.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
綠電(8440-TW)下週(7月1日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1.5元。
以今日(6月24日)收盤價41.40元計算，預估參考價為36.0元，權值合計為5.4元。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
綠電(8440-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為廢棄物清除處理業務。近5日股價上漲5.26%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|41.40
|0.0
|0.0%
|1.5
|2024/05/17
|42.3
|0.167
|0.39%
|0.0
|2022/05/25
|71.8
|0.6
|0.84%
|0.0
|2021/05/19
|17.5
|0.3
|1.71%
|0.0
|2020/05/20
|13.3
|0.4
|3.01%
|0.0
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