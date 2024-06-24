search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 綠電(8440)下週(7月1日)除權1.5元，預估參考價36.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

綠電(8440-TW)下週(7月1日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1.5元。

以今日(6月24日)收盤價41.40元計算，預估參考價為36.0元，權值合計為5.4元。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

綠電(8440-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為廢棄物清除處理業務。近5日股價上漲5.26%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 41.40 0.0 0.0% 1.5
2024/05/17 42.3 0.167 0.39% 0.0
2022/05/25 71.8 0.6 0.84% 0.0
2021/05/19 17.5 0.3 1.71% 0.0
2020/05/20 13.3 0.4 3.01% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數22813.7-1.89%
綠電41.4-1.43%

相關權證

加權指數法興 槓桿39.41
加權指數法興 槓桿22.23

鉅亨贏指標
了解更多

#動能均線獲利股

偏強
綠電

80.95%

勝率




Empty