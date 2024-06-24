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鉅亨速報

盤後速報 - 政伸(8481)下週(7月1日)除息2元，預估參考價52.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

政伸(8481-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(6月24日)收盤價54.30元計算，預估參考價為52.3元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

政伸(8481-TW)所屬產業為其他業，主要業務為自行車及零配件貼標產品及銷售。運動器材貼標產品及銷售。其他各項網版印刷產品及銷售。近5日股價下跌1.08%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 54.30 2.0 3.68% 0.0
2023/07/05 59.0 3.8 6.44% 0.0
2022/07/04 66.9 6.5 9.72% 0.0
2021/07/05 89.8 7.0 7.8% 0.0
2020/07/08 64.0 3.0 4.69% 0.0

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