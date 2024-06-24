盤後速報 - 政伸(8481)下週(7月1日)除息2元，預估參考價52.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
政伸(8481-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月24日)收盤價54.30元計算，預估參考價為52.3元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
政伸(8481-TW)所屬產業為其他業，主要業務為自行車及零配件貼標產品及銷售。運動器材貼標產品及銷售。其他各項網版印刷產品及銷售。近5日股價下跌1.08%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|54.30
|2.0
|3.68%
|0.0
|2023/07/05
|59.0
|3.8
|6.44%
|0.0
|2022/07/04
|66.9
|6.5
|9.72%
|0.0
|2021/07/05
|89.8
|7.0
|7.8%
|0.0
|2020/07/08
|64.0
|3.0
|4.69%
|0.0
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