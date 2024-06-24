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鉅亨速報

盤後速報 - 是方(6561)下週(7月1日)除息10.6元，預估參考價344.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

是方(6561-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.6元。

以今日(6月24日)收盤價355.50元計算，預估參考價為344.9元，息值合計為10.6元，股息殖利率2.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

是方(6561-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為數據網路服務、IDC機房服務、雲端應用服務、語音通信服務。近5日股價下跌0.14%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 355.50 10.6 2.98% 0.0
2023/08/17 412.5 9.0 2.18% 1.0
2022/06/30 286.0 9.3 3.25% 0.0
2021/09/02 285.0 8.8 3.09% 0.0
2020/07/22 351.5 8.0 2.28% 0.0

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是方355.50.00%

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