盤後速報 - 是方(6561)下週(7月1日)除息10.6元，預估參考價344.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
是方(6561-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.6元。
以今日(6月24日)收盤價355.50元計算，預估參考價為344.9元，息值合計為10.6元，股息殖利率2.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
是方(6561-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為數據網路服務、IDC機房服務、雲端應用服務、語音通信服務。近5日股價下跌0.14%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|355.50
|10.6
|2.98%
|0.0
|2023/08/17
|412.5
|9.0
|2.18%
|1.0
|2022/06/30
|286.0
|9.3
|3.25%
|0.0
|2021/09/02
|285.0
|8.8
|3.09%
|0.0
|2020/07/22
|351.5
|8.0
|2.28%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇