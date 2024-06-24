盤後速報 - 旭富(4119)下週(7月1日)除息1.25元，預估參考價88.45元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
旭富(4119-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。
以今日(6月24日)收盤價89.70元計算，預估參考價為88.45元，息值合計為1.25元，股息殖利率1.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
旭富(4119-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥,原料藥中間體,特殊及精密化學品之加工,製造及銷售。近5日股價上漲0.22%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|89.70
|1.25
|1.39%
|0.0
|2023/07/27
|115.0
|0.25
|0.22%
|1.25
|2021/08/23
|92.4
|0.5
|0.54%
|2.0
|2020/07/13
|133.5
|5.8
|4.34%
|0.0
|2019/07/23
|107.5
|4.2
|3.91%
|0.0
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