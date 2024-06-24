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鉅亨速報

盤後速報 - 旭富(4119)下週(7月1日)除息1.25元，預估參考價88.45元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

旭富(4119-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。

以今日(6月24日)收盤價89.70元計算，預估參考價為88.45元，息值合計為1.25元，股息殖利率1.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

旭富(4119-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥,原料藥中間體,特殊及精密化學品之加工,製造及銷售。近5日股價上漲0.22%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 89.70 1.25 1.39% 0.0
2023/07/27 115.0 0.25 0.22% 1.25
2021/08/23 92.4 0.5 0.54% 2.0
2020/07/13 133.5 5.8 4.34% 0.0
2019/07/23 107.5 4.2 3.91% 0.0

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