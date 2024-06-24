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鉅亨速報

盤後速報 - 長佳(4550)下週(7月1日)除息2.1元，預估參考價37.15元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

長佳(4550-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。

以今日(6月24日)收盤價39.25元計算，預估參考價為37.15元，息值合計為2.1元，股息殖利率5.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

長佳(4550-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為機電工程承攬。運動場館委辦營運管理。近5日股價下跌0.38%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 39.25 2.1 5.35% 0.0
2023/06/30 30.75 1.9 6.18% 0.0
2022/06/30 21.65 1.15 5.31% 0.0
2021/08/26 24.4 1.68 6.89% 0.0
2020/08/03 25.1 1.5 5.98% 0.2

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