盤後速報 - 長佳(4550)下週(7月1日)除息2.1元，預估參考價37.15元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
長佳(4550-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。
以今日(6月24日)收盤價39.25元計算，預估參考價為37.15元，息值合計為2.1元，股息殖利率5.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
長佳(4550-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為機電工程承攬。運動場館委辦營運管理。近5日股價下跌0.38%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|39.25
|2.1
|5.35%
|0.0
|2023/06/30
|30.75
|1.9
|6.18%
|0.0
|2022/06/30
|21.65
|1.15
|5.31%
|0.0
|2021/08/26
|24.4
|1.68
|6.89%
|0.0
|2020/08/03
|25.1
|1.5
|5.98%
|0.2
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