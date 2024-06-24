盤後速報 - 日月光投控(3711)下週(7月1日)除息5.2元，預估參考價167.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
日月光投控(3711-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。
以今日(6月24日)收盤價172.50元計算，預估參考價為167.3元，息值合計為5.2元，股息殖利率3.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
日月光投控(3711-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為H201010 一般投資業。近5日股價上漲5.12%，集中市場加權指數上漲3.33%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|172.50
|5.20228
|3.02%
|0.0
|2023/06/30
|122.5
|8.79317
|7.18%
|0.0
|2022/06/29
|91.0
|6.996
|7.69%
|0.0
|2021/09/06
|128.5
|4.1915
|3.26%
|0.0
|2020/08/13
|69.9
|1.998
|2.86%
|0.0
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