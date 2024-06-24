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鉅亨速報

盤後速報 - 日月光投控(3711)下週(7月1日)除息5.2元，預估參考價167.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

日月光投控(3711-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。

以今日(6月24日)收盤價172.50元計算，預估參考價為167.3元，息值合計為5.2元，股息殖利率3.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

日月光投控(3711-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為H201010 一般投資業。近5日股價上漲5.12%，集中市場加權指數上漲3.33%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 172.50 5.20228 3.02% 0.0
2023/06/30 122.5 8.79317 7.18% 0.0
2022/06/29 91.0 6.996 7.69% 0.0
2021/09/06 128.5 4.1915 3.26% 0.0
2020/08/13 69.9 1.998 2.86% 0.0

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