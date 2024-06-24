盤後速報 - 矽統(2363)下週(7月1日)除息0.3元，預估參考價57.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
矽統(2363-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(6月24日)收盤價57.60元計算，預估參考價為57.3元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
矽統(2363-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。近5日股價上漲2.6%，集中市場加權指數上漲3.33%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|57.60
|0.3
|0.52%
|0.0
|2023/07/07
|18.55
|1.0
|5.39%
|0.0
|2022/08/24
|23.7
|0.8
|3.38%
|1.0
|2021/08/31
|27.8
|0.8
|2.88%
|0.8
|2020/09/23
|12.95
|0.347
|2.68%
|1.388
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