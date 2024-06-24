盤後速報 - 中興電(1513)下週(7月1日)除息3.6元，預估參考價180.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
中興電(1513-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。
以今日(6月24日)收盤價184.00元計算，預估參考價為180.4元，息值合計為3.6元，股息殖利率1.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
中興電(1513-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氫能源發電、產氫設備及系統。太陽光電/風力發電工程及產品。變電站/昇壓站工程及產品。近5日股價下跌1.57%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|184.00
|3.6
|1.96%
|0.0
|2023/07/14
|134.0
|3.31366
|2.47%
|0.0
|2022/07/25
|54.8
|2.8
|5.11%
|0.0
|2021/09/07
|47.85
|2.2
|4.6%
|0.0
|2020/09/10
|49.75
|1.1966
|2.41%
|0.0
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