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鉅亨速報

盤後速報 - 中興電(1513)下週(7月1日)除息3.6元，預估參考價180.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

中興電(1513-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。

以今日(6月24日)收盤價184.00元計算，預估參考價為180.4元，息值合計為3.6元，股息殖利率1.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

中興電(1513-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氫能源發電、產氫設備及系統。太陽光電/風力發電工程及產品。變電站/昇壓站工程及產品。近5日股價下跌1.57%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 184.00 3.6 1.96% 0.0
2023/07/14 134.0 3.31366 2.47% 0.0
2022/07/25 54.8 2.8 5.11% 0.0
2021/09/07 47.85 2.2 4.6% 0.0
2020/09/10 49.75 1.1966 2.41% 0.0

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