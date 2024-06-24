盤後速報 - 黑松(1234)下週(7月1日)除息1.9元，預估參考價42.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
黑松(1234-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.9元。
以今日(6月24日)收盤價44.80元計算，預估參考價為42.9元，息值合計為1.9元，股息殖利率4.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
黑松(1234-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為碳酸飲料,酒類,果蔬汁,咖啡飲料,運動飲料等.。近5日股價上漲3.58%，集中市場加權指數上漲3.33%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|44.80
|1.9
|4.24%
|0.0
|2023/07/10
|40.85
|1.8
|4.41%
|0.0
|2022/07/22
|34.65
|1.7
|4.91%
|0.0
|2021/08/24
|35.4
|1.8
|5.08%
|0.0
|2020/07/16
|34.1
|1.7
|4.99%
|0.0
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