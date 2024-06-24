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鉅亨速報

盤後速報 - 黑松(1234)下週(7月1日)除息1.9元，預估參考價42.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

黑松(1234-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.9元。

以今日(6月24日)收盤價44.80元計算，預估參考價為42.9元，息值合計為1.9元，股息殖利率4.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

黑松(1234-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為碳酸飲料,酒類,果蔬汁,咖啡飲料,運動飲料等.。近5日股價上漲3.58%，集中市場加權指數上漲3.33%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 44.80 1.9 4.24% 0.0
2023/07/10 40.85 1.8 4.41% 0.0
2022/07/22 34.65 1.7 4.91% 0.0
2021/08/24 35.4 1.8 5.08% 0.0
2020/07/16 34.1 1.7 4.99% 0.0

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