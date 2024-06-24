撐不住了！豪車保時捷跌落神壇 中國多地門市7折促銷

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-24 11:30

寶馬、奔馳在中國市場展開腰斬式降價後，另一家豪華品牌保時捷也撐不住了，保時捷經銷商在一些區域針對 Macan、Taycan 等車型已經啟動了最高 7 折的降價促銷。

據新浪科技周一（24 日）報導，汽車之家的 2024 款 Macan 2.0T 車主價格頁面顯示，這款車型的最低裸車價格為人民幣（下同）46 萬元，購車時間為今年 5 月 11 日，購車地點為廣東揭陽。這個價格較官方指導價優惠了 11.8 萬元，相當於打了 8 折。

另外，在山東、湖北、江西、福建、浙江、江蘇等省份，這款車均出現了 50 萬元以下的裸車價。

保時捷 Macan 在深圳的報價更低，有深圳門市給出了 44.8 萬元最低裸車價報價，相當於打了 7.7 折。與此同時，多家保時捷深圳門市均給出大額優惠券促銷，金額介於 10 萬元、8.8 萬元、6.6 萬元、3.5 萬元不等。

不只是保時捷 Macan，保時捷 Taycan 也在降價促銷。

在汽車之家上，2024 款 Taycan 4 的官方指導價和經銷商報價均為 103.80 萬元起，但車主裸車平均價為 80.49 萬元，車主購車全款均價 82.66 萬元，比官方指導價優惠超過 20 萬元。

一位車主在今年 5 月 22 日購車，購車地點為吉林長春，裸車價僅 74.10 萬元，比官方指導價優惠了 29.70 萬元，相當於打了 7.1 折。

在深圳地區，保時捷 Taycan 的經銷商報價為 62.90～178.80 萬元，而廠商指導價為 89.80～199.80 萬元，最高相當於打了 7 折。由此可見，保時捷在華南的價格體系確實出現了崩塌。

保時捷大降價的背後，是中國市場的銷量越來越不盡如人意。

資料顯示，保時捷於 2001 年進入中國市場，2015 年中國市場成為全球最大單一市場，但從 2022 年開始，保時捷在中國的銷量開始下滑。

具體來看，在 2022 年，保時捷的全球交車量為 30.98 萬輛，年增 2.6%。中國市場交車量為 93,286 輛，下滑 2.5%，中國成為全球唯一下滑的市場。

2023 年，保時捷的全球交付量為 32.02 萬輛，較去年同期成長 3%。中國市場交付量為 7.93 萬輛，下降 15%，中國再次成為全球唯一下滑的市場，並且跌幅明顯擴大。