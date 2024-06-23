本週操盤筆記：美5月PCE報告、美光財報、Fed官員談話

鉅亨網新聞中心 2024-06-23 21:50

本週重點國際財經大事包括：美國 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數報告、耐久財訂單與批發庫存月增率初值，還有第一季國內生產毛額 (GPD) 終值以及聯準會 (Fed) 官員陸續發表談話；記憶體晶片巨擘美光 (MU-US)、全球經濟風向球聯邦快遞 (FDX-US) 將公布最新一季財報。另外，美國 2024 總統大選首場辯論會也將登場。

本週操盤筆記 (0624-0628)

1. 美國 5 月 PCE 報告

美國商務部將於本週五 (28 日) 公布最新 PCE 報告，市場預估 Fed 青睞的通膨指標──核心 PCE 年增率將從 4 月前值 2.8% 放緩到 2.6%、月增率也將從 0.2% 放緩至 0.1%。

4 月核心 PCE 在 4 月放緩且實質個人消費支出萎縮，支撐其今年降息的計畫。當時數據公布後，交易員預估，Fed 更有可能在 9 月進行首輪降息，可能性為 53%，數據公布前的機率為 49%。不過也有分析認為，市場早已預料此次報告結果，Fed 還需要一份亮眼的通膨數據才有可能推進 9 月降息，否則仍會持「觀望」態度。

與此同時，美國本週四 (27 日) 也將公布第一季 GDP 終值，市場預料將小幅上修至 1.4%，先前修正值與初值均為 1.3%。值得注意的是，第一季 PCE、實質個人消費支出季增年率也料維持在前值 3.3% 不變。雖然 4 月的消費支出萎縮透露通膨降溫，但這也進一步證明，今年美國經濟成長開局緩步前進。

2. 美光財報

美國經濟體晶片大廠美光將於本週三 (26 日) 美股盤後公布最新一季財報。鑑於近期股價波動，本次財報預料吸引更多關注。但有分析認為，財報不會成為美光股價有意義的催化劑，而是中期獲利能力有望帶動該股上漲約 40%。

Wolfe Research 分析師 Chris Caso 曾在報告中寫道，「雖然我們對 2024 和 2025 財年的修正預測，反映了近期的強勁狀況，但考慮到當前的高期望，這並不令人感到意外，因此我們不認為收益會成為重要的催化劑。」

儘管如此，Caso 對美光股票持樂觀態度，將其目標價從之前的 150 美元上調至 200 美元，意即從當前水平有 44% 的上漲空間。他的樂觀情緒更來自於對 2025 和 2026 年收益潛力的中期展望。

他預測美光每股收益「有可能達到 20 美元」，其中高頻寬記憶體 (HBM) 將帶來 3 美元的「直接影響」。Caso 表示，HBM 供應的緊縮可能正面影響動態隨機存取記憶體 (DRAM) 的價格，進一步推升收益。

Raymond James 分析師 Srini Pajjuri 也表示，美光的基本面看起來「足夠強勁」，儘管該股估值偏高。他指出，「我們預計定價的強勁表現將超過台灣地震（2024 年 4 月）對銷量的影響，這將超過市場預期。」Pajjuri 將美光目標價從 130 美元上調至 160 美元。

與此同時，全球經濟風向球聯邦快遞也將在本週二 (25 日) 美股盤後公布最新業績。

3.Fed 官員談話

本週一樣有數名美國央行官員將陸續發表談話，其中包括兩位理事庫克 (Lisa Cook) 與鮑曼 (Michelle Bowman)，另外還有今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly)。

上週紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 和里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 皆表示，雖然通膨降溫已取得進展，但降息決策仰賴經濟數據。巴金還說，通膨能持續降至 Fed 的 2% 目標之前，不會考慮改變利率，而且未來降息一次後利率按兵不動可能是合理的。威廉斯是 FOMC 永久投票委員、巴金則是今年 FOMC 投票委員。

4. 美國 2024 總統大選首場辯論會

美國 2024 總統大選首場辯論會，將於台灣時間週五 (28 日) 早上 9 點登場，前總統川普和現任總統拜登再次對決，辯論會將進行 90 分鐘，雙方投擲銅板決定，拜登選擇站在講台右邊，川普會做最後結辯。