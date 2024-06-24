中歐商定 啟動電動車反補貼調查案磋商

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 14:00

中國商務部部長王文濤上周六（22 日）應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行視訊會談，商定就歐盟對華電動車反補貼調查案啟動磋商。

王文濤同一天會見德國副總理兼經濟和氣候保護部部長哈貝克，也就歐盟對華電動車反補貼調查案重申中方立場。

王文濤表示，歐盟在沒有成員國和業界申請的情況下，對中國電動車發起反補貼調查，且在調查過程中存在不當做法，違反了世界貿易組織（WTO）的規則。近期歐盟發布初裁，擬徵收畸高關稅，旨在打壓中國企業發展，是典型的保護主義措施，對此中方已明確表示強烈不滿和堅決反對。

王文濤說，中方多次敦促歐方回到中法歐領導人三方會晤共識的正確軌道上，透過對話協商解決分歧。如果歐方一意孤行，中方將採取必要行動，包括向 WTO 爭端解決機制提起訴訟，捍衛自身正當合法權益。

王文濤指出，如果歐方有誠意坐到談判桌前，中方也願透過對話協商，照顧彼此合理關切，以理性和專業的方式，避免貿易摩擦擴大升級。希望德方在歐盟發揮積極作用，推動歐方與中方相向而行。

哈貝克表示，德國政府對歐盟發起對中國電動車反補貼調查深感憂慮，認為會給歐洲綠色轉型進程和消費者利益帶來負面影響，也擔心德國在華車廠的利益受損。

哈貝克認為，在當前形勢下，加徵關稅是最糟糕的手段，會陷入貿易摩擦升級的惡性循環，只有對話協商才是解決問題之道。

去年 10 月，歐盟執委會宣布對中國電動車發起反補貼調查。