找無頭路！中國應屆畢業生就業市場嚴峻 僅48％收到錄取通知

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-23 18:12

最新數據顯示，中國應屆畢業生就業市場嚴峻，截至 4 月中旬，半數仍未收到錄取通知。

據《日經新聞》周日（23 日）報導，中國人力資源公司智聯招聘截至 4 月中旬的數據顯示，今年應屆畢業生僅 48％受訪者拿到工作錄取通知，較一年前下滑 2.4 個百分點。距離畢業只剩下兩個月的時間了，半數以上大學生與研究生還沒找到工作。

在新冠肺炎疫情爆發前，獲得非正式錄取通知書的中國應屆畢業生比率一直維持在 75％左右。不過，到了 2022 年春季，由於政府阻止病毒傳播，封鎖上海，這個比重跌破 50％。

民間企業正在減少徵人，包括科技、房地產、補教等產業，而這些行業一直是年輕畢業生的主要就業機會來源。

智聯招聘的數據顯示，學生愈來愈不想到民間企業上班，僅 13％受訪求職學生希望在私人企業工作，比率遠低於 2020 年的 25％。

與此同時，48％受訪求職學生更願意在國有企業工作，而且這個比重還在上升。為了尋找安穩工作，學生紛紛參加公務員考試，2024 年每個公務員職位平均有 77 名考生報考。