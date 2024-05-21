生技股再添新兵！醫影預計6月下旬掛牌上櫃

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-21 17:31

生技股再添新兵，醫影 (6637-TW) 將於明 (22) 日舉辦上櫃前業績發表會，預計 6 月下旬正式掛牌上櫃。醫影主要營業項目包括醫療器材設備買賣、醫療設備租賃，以及提供醫院專業整合管理顧問服務。

董事長謝穗徽指出，醫影在醫療設備租賃與經銷產品皆有成長，也是醫影重要成長動能，並進行多角化發展，搶攻健檢市場、寵物市場等商機。同時，醫影積極開發新的合作醫院，明後年可望開花結果。

醫影從 2003 年開始，陸續成為奇異亞洲醫療影像醫學類設備及藥品的台灣經銷商，包括骨質密度測量儀、超音波掃描儀、血管攝影儀、數位 X 光攝影儀、電腦斷層掃描儀、磁振造影掃描儀、乳房攝影儀、正子放射掃描儀及顯影劑，以及 Sonazoid 立梭影 (肝臟病灶顯影劑)。

另外，醫影也在 2020 年成為 Coway 格威空氣清淨機的台灣區醫療院所經銷商。並在同年 9 月起，成為新加坡商 RADIATION CONTROL(ASIA PACIFIC)PTE.LTD. 智能防輻射鉛板的經銷商。2022 年 5 月起也成為太豪 AI 超音波全乳影像處理軟體的台灣區經銷商。

醫影今年第一季營收 1.71 億元，年增 29.58%，稅後純益 0.45 億元，年增 23.91%，每股純益 2.01 元。2023 全年營收 6.82 億元，年增 40.03%，稅後純益 1.21 億元，年增 9%，每股純益 5.66 元。