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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科慕(CC-US)EPS預估下修至1.84元，預估目標價為29.70元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-22 08:11

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對科慕(CC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.87元下修至1.84元，其中最高估值2.62元，最低估值1.57元，預估目標價為29.70元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.62(2.62)4.385.14
最低值1.57(1.57)2.73.25
平均值1.99(1.99)3.634.38
中位數1.84(1.87)3.654.42

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值59.22億65.19億68.72億
最低值56.06億57.94億59.13億
平均值58.21億62.13億64.19億
中位數58.62億62.22億64.95億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.321.323.603.65-1.60
營業收入55.26億49.69億63.45億67.94億60.27億

詳細資訊請看美股內頁：
科慕(CC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCC

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