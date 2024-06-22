鉅亨速報 - Factset 最新調查：科慕(CC-US)EPS預估下修至1.84元，預估目標價為29.70元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-22 08:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對科慕(CC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.87元下修至1.84元，其中最高估值2.62元，最低估值1.57元，預估目標價為29.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.62(2.62)
|4.38
|5.14
|最低值
|1.57(1.57)
|2.7
|3.25
|平均值
|1.99(1.99)
|3.63
|4.38
|中位數
|1.84(1.87)
|3.65
|4.42
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|59.22億
|65.19億
|68.72億
|最低值
|56.06億
|57.94億
|59.13億
|平均值
|58.21億
|62.13億
|64.19億
|中位數
|58.62億
|62.22億
|64.95億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.32
|1.32
|3.60
|3.65
|-1.60
|營業收入
|55.26億
|49.69億
|63.45億
|67.94億
|60.27億
詳細資訊請看美股內頁：
科慕(CC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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