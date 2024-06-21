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鉅亨速報

盤後速報 - 日友(8341)下週(6月28日)除息3.8元，預估參考價96.7元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

日友(8341-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.8元。

以今日(6月21日)收盤價100.50元計算，預估參考價為96.7元，息值合計為3.8元，股息殖利率3.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

日友(8341-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為醫療廢棄物焚化處理，有害事業廢棄物焚化、物化、固化及掩埋處理。一般事業廢棄物、垃圾、污泥及油泥焚化處理。小型焚化爐設計、規劃及建造、承攬興建焚化廠或掩埋場。近5日股價上漲3.27%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 100.50 3.8 3.78% 0.0
2023/06/14 156.5 7.5 4.79% 0.0
2022/06/16 211.0 8.0 3.79% 0.0
2021/07/05 212.0 8.2 3.87% 0.0
2020/07/01 257.5 8.0 3.11% 0.0

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