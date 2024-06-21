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鉅亨速報

盤後速報 - 至上(8112)下週(6月28日)除息4.04元，預估參考價79.66元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

至上(8112-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.04元。

以今日(6月21日)收盤價83.70元計算，預估參考價為79.66元，息值合計為4.04元，股息殖利率4.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

至上(8112-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件經銷業務。近5日股價下跌0.94%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 83.70 4.03525 4.82% 0.0
2023/07/06 48.35 4.4 9.1% 0.0
2022/07/14 38.7 4.0 10.34% 0.0
2021/04/22 48.5 3.0 6.19% 0.0
2020/04/23 34.95 2.7 7.73% 0.0

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