盤後速報 - 至上(8112)下週(6月28日)除息4.04元，預估參考價79.66元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
至上(8112-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.04元。
以今日(6月21日)收盤價83.70元計算，預估參考價為79.66元，息值合計為4.04元，股息殖利率4.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
至上(8112-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件經銷業務。近5日股價下跌0.94%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|83.70
|4.03525
|4.82%
|0.0
|2023/07/06
|48.35
|4.4
|9.1%
|0.0
|2022/07/14
|38.7
|4.0
|10.34%
|0.0
|2021/04/22
|48.5
|3.0
|6.19%
|0.0
|2020/04/23
|34.95
|2.7
|7.73%
|0.0
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