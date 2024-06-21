盤後速報 - 可寧衛(8422)下週(6月28日)除息10元，預估參考價182.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
可寧衛(8422-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。
以今日(6月21日)收盤價192.50元計算，預估參考價為182.5元，息值合計為10.0元，股息殖利率5.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
可寧衛(8422-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為有害事業廢棄物清除處理業務。近5日股價上漲1.57%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|192.50
|10.0
|5.19%
|0.0
|2023/07/06
|208.5
|9.98511
|4.79%
|0.0
|2022/06/06
|192.0
|10.0
|5.21%
|0.0
|2021/06/22
|173.5
|10.0
|5.76%
|0.0
|2020/07/02
|169.0
|10.0
|5.92%
|0.0
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