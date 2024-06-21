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鉅亨速報

盤後速報 - 可寧衛(8422)下週(6月28日)除息10元，預估參考價182.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

可寧衛(8422-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。

以今日(6月21日)收盤價192.50元計算，預估參考價為182.5元，息值合計為10.0元，股息殖利率5.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

可寧衛(8422-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為有害事業廢棄物清除處理業務。近5日股價上漲1.57%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 192.50 10.0 5.19% 0.0
2023/07/06 208.5 9.98511 4.79% 0.0
2022/06/06 192.0 10.0 5.21% 0.0
2021/06/22 173.5 10.0 5.76% 0.0
2020/07/02 169.0 10.0 5.92% 0.0

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可寧衛192.5-0.52%

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