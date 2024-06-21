盤後速報 - 鼎基(6585)下週(6月28日)除息3.9元，預估參考價198.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
鼎基(6585-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.9元。
以今日(6月21日)收盤價202.00元計算，預估參考價為198.1元，息值合計為3.9元，股息殖利率1.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
鼎基(6585-TW)所屬產業為其他業，主要業務為熱塑性聚氨基甲酸酯製品。TPU薄膜,TPU油封, TPU管帶。近5日股價上漲10.66%，集中市場加權指數上漲4.9%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|202.00
|3.90493
|1.93%
|0.0
|2023/06/15
|64.7
|3.0
|4.64%
|0.0
|2022/06/15
|79.8
|3.0
|3.76%
|0.0
|2021/06/10
|68.8
|1.5
|2.18%
|0.0
|2020/06/16
|47.85
|1.5
|3.13%
|0.0
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