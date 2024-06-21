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鉅亨速報

盤後速報 - 鼎基(6585)下週(6月28日)除息3.9元，預估參考價198.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

鼎基(6585-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.9元。

以今日(6月21日)收盤價202.00元計算，預估參考價為198.1元，息值合計為3.9元，股息殖利率1.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

鼎基(6585-TW)所屬產業為其他業，主要業務為熱塑性聚氨基甲酸酯製品。TPU薄膜,TPU油封, TPU管帶。近5日股價上漲10.66%，集中市場加權指數上漲4.9%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 202.00 3.90493 1.93% 0.0
2023/06/15 64.7 3.0 4.64% 0.0
2022/06/15 79.8 3.0 3.76% 0.0
2021/06/10 68.8 1.5 2.18% 0.0
2020/06/16 47.85 1.5 3.13% 0.0

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