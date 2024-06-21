有望升息！日本央行總裁：經濟溫和復甦 將相應減少購債規模

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-21 16:08

日本央行 (BOJ) 副總裁內田新一今 (21) 日說，日本經濟正溫和復甦，即使存在一些疲軟跡象。如果經濟和物價走勢符合預測，BOJ 將調整貨幣支持程度，此番言論暗示 BOJ 準備進一步加息。

內田在全國信用金庫年會上代替總裁植田和男宣讀賀詞時表示，隨著薪資和物價上漲的良性循環不斷上漲，加上中長期通膨預期上升，日本的潛在通膨率可能會逐漸加速，接近日本央行 2% 的目標。

此外，植田和男在賀詞中還說，日本金融體系「整體保持穩定」，但在國內外經濟、物價走勢和市場環境仍存在高度不確定性情況下，使得金融機構在合理展開存貸業務和證券投資上，進一步加強風險管理變得尤為重要。

今年 3 月，BOJ 結束實施長達八年的負利率政策，並表示有意將短期利率從目前的零利率到 0.1% 範圍進一步提高。

BOJ 也面臨啟動量化緊縮並縮減近 5 兆美元資產負債表的壓力，以確保未來升息的影響順利融入經濟。

BOJ 在上週政策會議上決定，將於 7 月宣布關於未來一到兩年內大砍債券購買的計畫。

許多市場人士預估，BOJ 將在今年某個時候再次升息，但他們對於升息時間最快是在 7 月，還是年底存在分歧。

植田和男曾表示，若 BOJ 更確信，在強勁國內需求和加薪支撐下，通膨將持續達到 2%，將會進一步升息。

但最近的消費疲軟跡象仍令人擔憂。日本今年第一季經濟萎縮，部分因為生活成本上升阻礙家庭增加支出，使得消費萎縮 0.7%。

此外，今日公佈的數據也顯示，受能源稅影響，日本 5 月核心通膨加速，但扣除燃料影響的一項指數連續第 9 個月放緩，令 BOJ 何時升息的決定變得複雜。