search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至27.16元，預估目標價為1605元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 14:10

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對創意(3443-TW)做出2024年EPS預估：中位數由26.81元上修至27.16元，其中最高估值30.02元，最低估值24.5元，預估目標價為1605元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值30.02(30.02)50.6963.755.01
最低值24.5(24.5)30.4339.6555.01
平均值27.45(27.23)38.3751.6255.01
中位數27.16(26.81)38.0950.4655.01

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值29,740,00054,154,07099,392,75053,564,000
最低值27,559,00032,220,00041,203,00053,564,000
平均值28,427,91037,303,36053,638,63053,564,000
中位數28,258,00036,455,64045,959,02053,564,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS26.1827.6910.96.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,240,71424,039,67115,107,91513,569,441

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情
台股首頁我要存股

創意16300.31%
美元/台幣32.40.22%

相關權證

創意法興 槓桿5.05
創意法興 槓桿4.43




Empty