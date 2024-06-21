〈上海商銀股東會〉盡力讓股利邁向2元 香港子行授信續改善

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-21 11:53

上海商銀 (5876-TW) 今 (21) 日舉行股東常會，有股東關切海外授信風險增加，呆帳提存大增衝擊獲利表現，董事長李慶言坦言，香港房地產進入低迷的週期循環，經濟成長大幅下滑，香港子行確實營運有壓力，但已有持續改善授信條件，希望減輕負擔；對於明年度股利發放，是否有信心超越今年度水準，總經理郭進一說，「會盡力讓股利邁向 2 元」。

李慶言致詞時指出，去年全球經濟因地緣政治衝突、中美貿易紛爭，產業鏈存貨調整，使得景氣復甦力道不足，台灣出口也脆弱，牽動金融情勢的波動，不過，上海商銀維持穩健的經營，去年全年每股純益 3.02 元，比前一年度 3.33 元稍微弱一點，但為了回饋股東長期支持，今年仍將派發現金股利 1.8 元，持平上一年的水準。

去年國際景氣動盪大、海外授信風險增加，上海商銀全年提存備抵呆帳較前一年增加約 57 億元，郭進一說明， 香港子行主要因授信金額太多，後續有加以改善，包括審核資金用途、還款來源及訂定授信上限。

李慶言坦言，香港經濟成長率大幅下滑，從去年第四季 4.3% 掉到今年第一季 2.7%，表現不如台灣自 Q4 4.93% 成長至 Q1 6.51%，香港陷入房地產低迷的週轉循環，以房價來說，去年掉了 12%，確實對香港子行經營形成壓力。

不過，上海商銀在港購置不動產多為自用，中環地區商辦有幾層樓出租，不過，香港與中國大陸經濟息息相關，長期來說，還是希望香港房地產恢復，預期今年香港子行狀況仍嚴峻，目前正在籌備上半年財報。