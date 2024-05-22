驍龍X處理器獲微軟新一代AI PC全面採用 分析師紛上調高通股價目標

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-22 09:01

微軟 (MSFT-US) 周一 (20 日) 推出新世代 AI PC，並公佈合作廠商有戴爾、聯想、惠普、華碩、宏碁和三星等電腦大廠，且產品清一色搭載高通(QCOM-US) 驍龍 X Elite 處理器，分析師看好高通未來展望，調高對高通股票的目標價。

將 AI 功能整合到個人電腦 (PC) 中有望啟動一波換機潮，消費者跟企業料將升級現有設備，根據 IDC 預估，今年 PC 場總量將較 2023 年成長 3.4%。

TheStreet Pro 分析師 Chris Versace 指出，高通驍龍晶片獲各大電腦廠商的 AI PC 採用，這對高通及其股票非常有利，同時也有助於高通業務多元化，遠離智慧手機市場。Versace 還說可能提高微軟股價目標，但會在 Micorsoft Build 開發者大會結束後。

微軟周二 (21 日) 小漲 0.87% 至每股 429.04 美元，創收盤股價新高紀錄，今年來累計上漲 14.09%。

Benchmark 分析師 Cody Acree 將高通目標股價從每股 200 美元上調至每股 240 美元，並在微軟推出新的 Copilot+ PC 系列產品後，維持對高通股票的買入評等。

Capital IQ 調查的分析師表示，高通跑贏大盤，目標股價區間爲 140 美元至 255 美元。

Acree 表示，此次微軟跟採用高通處理器的 OEM 聯合發佈產品獨家搭載高通處理器，對高通是個重大分水嶺，因為這首次將高通置於主流筆電 (NB) 市場的直接競爭對手地位。他並認為高通在 AI PC 市場的潛在市佔收益是高通的關鍵投資動能之一。

高通執行長艾蒙在 5 月 1 日財報會議上也曾表示，該公司現在有很大的產品動力，並鼓勵所有人去觀看微軟 Build 活動，尤其是裝置上的人工智慧。高通對於即將推出的搭載驍龍驅動下一代 Windows AI PC 感到非常興奮。

艾蒙還說，驍龍 X Elite 處理器是微軟生態系統設備中 AI 性能和效能方面的領先者，在引領業界向真正 AI PC 過渡中處於最佳位置。