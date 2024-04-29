專家憂副作用！減肥針Wegovy風靡美國 國會認定賣太貴啟動調查

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-29 15:42

美國參議院上周對於丹麥製藥巨頭諾和諾德開發的「減肥神藥」Wegovy 在美售價進行調查，這款 2021 年在美國獲批的減重藥品，由於只要自己注射即可抑制食慾，相當簡單好用，持續在 4 成國民屬於肥胖的美國引起熱潮，但隨著解決被視作「國民病」的肥胖問題期待升溫，相關藥物給社會帶來的副作用也不容忽視。

《日經新聞》報導，美國 FDA2021 年批准 Wegovy 後，很快就出現了供不應求的熱潮，禮來等多家製藥企業紛紛追隨，這種每周只需要注射一次的針劑，用法和治療糖尿病的胰島素注射一樣。這款藥物可降低血糖值，即使吃少量食物也會產生飽足感。若擁有醫療保險，每月最多花費 25 美元（約 760 台幣）就可使用。

據說，Wegovy 還具有讓人不喜歡油炸食品和碳水化合物等高熱量食物的效果，美國有業者還推出適合該藥物消費者食用、考量到營養均衡的專業膳食外送服務。

根據美國疾病管制與預防中心 (CDC) 數據，在約 3.3 億美國人口中，40% 屬於 BMI 在 30 以上的肥胖者，跟不肥胖的人相比，肥胖者每年醫療費用要高約 1860 美元，美國米爾肯研究所指出，肥胖正將美國國內生產毛額 (GDP) 拉低約 7%。

從肥胖症藥物中受益的企業也開始出現，像是航空公司，根據券商 Jefferies 估計，若美國聯合航空的乘客平均每人減肥 4.5 公斤，每年有助於節省 8000 萬美元的燃油成本。

由於只需自行注射的便捷性，肥胖症藥物的需求正在爆發性地增加，摩根士丹利研究部（Morgan Stanley Research）預測，到 2030 年，9% 的美國人將使用肥胖症藥物，全球市場將擴大至 770 億美元。



但也有專家擔心會帶來副作用，佛州大學示警稱醫生太隨便就開立 Wegovy，對噁心和掉髮等副作用的解釋不充分，也沒有在飲食管理和運動方面給出適當建議，有很多人在停用 Wegovy 後復胖。

與此同時，這也給社會帶來了新的問題。今年 1 月，以華麗妝容和女裝進行表演的網紅 Kim Chi 在社群網路上宣傳肥胖症藥物診所引發爭議，被認為違反積極看待與生俱來體形跟容貌的「身體自愛」(Body Positivity) 而成為眾矢之的。

有分析認為，在美國，越是貧困階層，飲食生活越不均衡，肥胖現象也越多。若未擁有醫療保險，Wegovy 一個月要花費 1350 美元（約 4.1 萬台幣）左右，另有觀點認為，體形的差異會產生新的歧視，將助長美國的分裂。

美國參議院衞生、教育、勞工和養老金委員會主席 Bernie Sanders 上周三 (24 日) 表示，正在對諾和諾德的定價展開調查，要求諾和諾德提供有關 Wegovy 在美定價政策，並解釋為何 Ozempic 和 Wegovy 成分相同，Wegovy 的定價卻明顯要貴一截。