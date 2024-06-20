〈台幣〉熱錢湧入股匯雙漲 連2升收32.328元登本日最強亞幣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-20 19:30

台股今 (20) 日再創歷史新高，匯市同步湧現熱錢，推升新台幣兌美元由貶轉升，終場收在 32.328 元，升值 3 分，呈現連 2 揚，為本日最強亞幣，台北及元太外匯市場總成交值放大至 17.575 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.371 元，盤中一度升破 32.3 元關卡，最高來到 32.288 元。匯銀人士指出，相較前幾日外資雙向進出，今天有較明顯的匯入，加上出口商也有進場拋匯，帶動新台幣匯率走出區間震盪的格局。

不過，受到進口商進場買匯影響，新台幣兌美元走勢受到壓抑，終場升幅收斂，以 32.328 元作收，小升 3 分，仍為今天的最強亞幣。

根據央行統計，美元指數今天小漲 0.17%，主要亞幣普遍走貶，日元貶 0.33%，貶值力道較重，韓元貶 0.21%，星幣貶 0.11%，人民幣貶 0.05%。