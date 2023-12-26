東森委託IBM數位轉型 樂觀看多個零售事業營運續熱

東森國際 (2614-TW) 今 (26) 日召開法說會，董事長廖尚文指出，預料至 2030 年 AI 科技將無所不在，東森集團將運用 AI 在每一個業務上，並已委託 IBM 協助數位轉型，預計明年完成，而旗下東森購物、東森自然美和東森寵物雲的線下通路布局也持續擴張中，有助挹注獲利動能。

廖尚文透露，已委託 IBM 協助數位轉型，未來在大數據運用、東森新媒體 ETtoday、自然美肌膚檢測和零售事業上，均將運用 AI 科技，讓業務發揮更大效用。

東森旗下轉投資金雞母東森得易購 (東森購物) 前三季營業利益率 7.2%，稅後純益 8.58 億元，每股純益 (EPS)8.42 元，獲利動能穩健，主要是因今年將經營重心放在加速線下實體店的擴張、培養網紅投入直播電商，並將線上線下的消費者數據整合，以 OMO 經營模式來穩固營收。

隨著東森購物接手台北車站東森廣場 (K 區) 地下街、台北榮總長青樓及第二門診美食廣場等，東森看好，未來整合東森生態圈客群與服務將產生更高綜效。

而東森自然美營運模式由 SPA 轉型為美妝生產及品牌商，聚焦 AI 美麗健康新經濟，為搶攻頂級 SPA 客群，今年品牌升級為「東森 REGAL CLUB & SPA」，並斥資上億打造信義 101 旗艦店、中和幸福旗艦店，樂觀看待未來整合大健康市場的商機。

而東森轉投資事業東森寵物雲截至今年底全台總店數已達 138 家，穩居寵物線下通路第一品牌，東森說明，正調整門市經營，汰弱留強，強化自營商品，並與慈愛寵物醫院合作，結合寵物健康醫療領域，今年營收較去年同期成長 4%，寵物保健品成長達 22%，預估寵物保健品營收未來將大幅成長。