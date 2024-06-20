盤後速報 - 志強-KY(6768)下週(6月27日)除息3.8元，預估參考價88.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06
志強-KY(6768-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.8元。
以今日(6月20日)收盤價91.80元計算，預估參考價為88.0元，息值合計為3.8元，股息殖利率4.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
志強-KY(6768-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為代工鞋類產品製造為主要業務，鞋類為運動鞋、休閒鞋及客製化鞋等。近5日股價下跌3.59%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|91.80
|3.8
|4.14%
|0.0
|2023/06/28
|71.9
|5.0
|6.95%
|0.0
|2022/06/23
|79.0
|3.5
|4.43%
|0.0
|2021/08/17
|68.0
|3.0
|4.41%
|0.0
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