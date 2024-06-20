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鉅亨速報

盤後速報 - 志強-KY(6768)下週(6月27日)除息3.8元，預估參考價88.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06

志強-KY(6768-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.8元。

以今日(6月20日)收盤價91.80元計算，預估參考價為88.0元，息值合計為3.8元，股息殖利率4.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

志強-KY(6768-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為代工鞋類產品製造為主要業務，鞋類為運動鞋、休閒鞋及客製化鞋等。近5日股價下跌3.59%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 91.80 3.8 4.14% 0.0
2023/06/28 71.9 5.0 6.95% 0.0
2022/06/23 79.0 3.5 4.43% 0.0
2021/08/17 68.0 3.0 4.41% 0.0

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