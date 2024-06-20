盤後速報 - 信紘科(6667)下週(6月27日)除息6.46元，預估參考價173.04元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06
信紘科(6667-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.46元。
以今日(6月20日)收盤價179.50元計算，預估參考價為173.04元，息值合計為6.46元，股息殖利率3.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
信紘科(6667-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技產業製程附屬設備及廠務系統之設計、製造、安裝及銷售。近5日股價下跌1.94%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|179.50
|6.46
|3.6%
|0.0
|2023/06/15
|84.5
|4.24
|5.02%
|0.0
|2022/07/05
|61.4
|2.94
|4.79%
|0.0
|2021/07/26
|72.4
|1.66
|2.29%
|0.0
|2020/07/06
|69.7
|1.9857
|2.85%
|0.0
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