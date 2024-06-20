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鉅亨速報

盤後速報 - 信紘科(6667)下週(6月27日)除息6.46元，預估參考價173.04元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06

信紘科(6667-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.46元。

以今日(6月20日)收盤價179.50元計算，預估參考價為173.04元，息值合計為6.46元，股息殖利率3.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

信紘科(6667-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技產業製程附屬設備及廠務系統之設計、製造、安裝及銷售。近5日股價下跌1.94%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 179.50 6.46 3.6% 0.0
2023/06/15 84.5 4.24 5.02% 0.0
2022/07/05 61.4 2.94 4.79% 0.0
2021/07/26 72.4 1.66 2.29% 0.0
2020/07/06 69.7 1.9857 2.85% 0.0

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集中市場加權指數23406.10.85%
信紘科179.51.70%

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