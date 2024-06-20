盤後速報 - 朋億(6613)下週(6月27日)除息6.96元，預估參考價187.04元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06
朋億(6613-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.96元。
以今日(6月20日)收盤價194.00元計算，預估參考價為187.04元，息值合計為6.96元，股息殖利率3.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
朋億(6613-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技產業製程系統、設備製造、安裝及銷售。近5日股價上漲0.26%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|194.00
|6.9612
|3.59%
|0.0
|2024/01/08
|140.5
|3.4294
|2.44%
|0.0
|2023/06/29
|106.5
|6.493
|6.1%
|0.0
|2023/01/30
|90.3
|2.0
|2.21%
|0.0
|2022/06/30
|160.5
|12.0
|7.48%
|0.0
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