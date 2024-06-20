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鉅亨速報

盤後速報 - 朋億(6613)下週(6月27日)除息6.96元，預估參考價187.04元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06

朋億(6613-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.96元。

以今日(6月20日)收盤價194.00元計算，預估參考價為187.04元，息值合計為6.96元，股息殖利率3.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

朋億(6613-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技產業製程系統、設備製造、安裝及銷售。近5日股價上漲0.26%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 194.00 6.9612 3.59% 0.0
2024/01/08 140.5 3.4294 2.44% 0.0
2023/06/29 106.5 6.493 6.1% 0.0
2023/01/30 90.3 2.0 2.21% 0.0
2022/06/30 160.5 12.0 7.48% 0.0

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