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鉅亨速報

盤後速報 - 瑞耘(6532)下週(6月27日)除息2.4元，預估參考價65.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06

瑞耘(6532-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。

以今日(6月20日)收盤價68.00元計算，預估參考價為65.6元，息值合計為2.4元，股息殖利率3.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

瑞耘(6532-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體零組件。系統設備。近5日股價上漲7.04%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 68.00 2.4 3.53% 0.0
2023/06/27 65.5 2.6927 4.11% 0.0
2022/07/14 43.5 1.8 4.14% 0.0
2021/07/20 45.2 2.0 4.42% 0.0
2020/07/27 72.6 1.5972 2.2% 0.0

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