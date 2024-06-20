盤後速報 - 瑞耘(6532)下週(6月27日)除息2.4元，預估參考價65.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06
瑞耘(6532-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。
以今日(6月20日)收盤價68.00元計算，預估參考價為65.6元，息值合計為2.4元，股息殖利率3.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
瑞耘(6532-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體零組件。系統設備。近5日股價上漲7.04%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|68.00
|2.4
|3.53%
|0.0
|2023/06/27
|65.5
|2.6927
|4.11%
|0.0
|2022/07/14
|43.5
|1.8
|4.14%
|0.0
|2021/07/20
|45.2
|2.0
|4.42%
|0.0
|2020/07/27
|72.6
|1.5972
|2.2%
|0.0
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