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鉅亨速報

盤後速報 - 安集(6477)下週(6月27日)除息0.8元，預估參考價36.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06

安集(6477-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(6月20日)收盤價37.30元計算，預估參考價為36.5元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

安集(6477-TW)所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池模組設計、生產及銷售。能源技術服務。其他。近5日股價上漲1.37%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 37.30 0.8 2.14% 0.0
2023/07/21 47.75 0.79905 1.67% 0.199762
2022/06/23 44.5 0.5103 1.15% 0.0
2021/07/05 48.55 1.1382 2.34% 0.0
2020/08/03 40.6 0.9567 2.36% 0.0

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