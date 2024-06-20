盤後速報 - 安集(6477)下週(6月27日)除息0.8元，預估參考價36.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06
安集(6477-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(6月20日)收盤價37.30元計算，預估參考價為36.5元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
安集(6477-TW)所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池模組設計、生產及銷售。能源技術服務。其他。近5日股價上漲1.37%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|37.30
|0.8
|2.14%
|0.0
|2023/07/21
|47.75
|0.79905
|1.67%
|0.199762
|2022/06/23
|44.5
|0.5103
|1.15%
|0.0
|2021/07/05
|48.55
|1.1382
|2.34%
|0.0
|2020/08/03
|40.6
|0.9567
|2.36%
|0.0
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